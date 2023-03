Malore per un pilota durante il volo, il passeggero evita la tragedia

Usa, malore in volo per un pilota

Una tragedia sfiorata ad alta quota. Se le cose non sono andate per il peggio il merito è di un passeggero che ha sostituito il comandante colpito da un malore.

Il fatto è successo sua una linea statunitense. Nel bel mezzo del volo il pilota si è sentito male e ha dovuto abbandonare i comandi ma fortunatamente a sostituirlo c’è stato un pilota fuori servizio.

Il vettore era decollato mercoledì scorso da Las Vegas, in direzione Columbus, in Ohio. Il malore improvviso del pilota ha fatto scattare l’avviso di emergenza a bordo e l’aereo ha fatto inversione di rotta per tornare al punto di partenza dove l’uomo è stato portato in ospedale mentre un equipaggio di riserva è salito a bordo per proseguire il viaggio

“Il capitano si è sentito male non può proseguire il viaggio. È nella parte posteriore dell'aereo in questo momento con un assistente di volo, ma dobbiamo portarlo immediatamente su un'ambulanza”, è l’allarme lanciato alla torre di controllo dal secondo pilota.