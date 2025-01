Maltempo, disastro a Genova: crolla un muro. Si scava per cercare feriti, paura anche per una fuga di gas

Maltempo, disastro a Genova: crolla un muro al Lagaccio. Si cercano eventuali feriti

Una grossa frana si è abbattuta su via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio a Genova, dove è crollato un muro. È successo questa mattina poco dopo le sette. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Genova con le squadre di movimento terra.

Al momento non si ha contezza sulla possibilità che alcune persone siano state travolte dalla frana, per scongiurare l'ipotesi sono in arrivo dal Piemonte le unità cinofile. Il movimento franoso ha colpito alcune auto e un tubo, provocando una perdita di gas.