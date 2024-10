Maltempo Liguria, l'esperto: "In qualche ora l'acqua che viene giù in un mese. Violente perturbazioni colpiranno Lazio e Sicilia"

Maltempo, allarme rosso per le piogge in Liguria: secondo l'esperto nelle ultime ore sono caduti 150 mm di pioggia, più o meno la quantità d'acqua che viene giù in un mese e mezzo. Ora allerta dal Lazio alla Sicilia

Una perturbazione violentissima che sta mettendo in ginocchio la Liguria e che, nelle prossime ore, vedrà il centro sud colpito da temporali di enorme portata. A spiegare questo fenomeno eccezionale che sta colpendo l'Italia è il climatologo de Ilmeteo.it Mattia Gussoni che spiega ad Affari la situazione meteo che sta flagellando l'Italia.

"Nelle ultime ore sulla Liguria - spiega il climatologo - sono caduti circa 150 millimetri di pioggia, lo stesso livello che di solito si registra in un mese e mezzo. Una perturabazione violentissima che proseguirà anche nelle prossime ore, specialmente tra Savona e Genova. Da giovedì sera la perturbazione si sposterà verso il centro sud e, specialmente nel weekend, dalla Campania alla Sicilia sono previste bombe d'acqua paurose. Fino a lunedì la situazione non migliorerà".

Un ciclone pauroso che sta mettendo in ginocchio la nostra penisola e che rischia di peggiorare ancora per via dei venti che creeranno un vero e proprio ciclone con rovesci devastanti. Allerta massima per le strutture di Protezione civile.