Maltempo, Verona storica grandinata. Acqua fino al collo. Vento a 100 Km/h

Il maltempo ha colpito Verona come non mai. Raffiche di vento a 100 km/h e grandine hanno messo in ginocchio la città di Romeo e Giulietta. Il governatore del Veneto Zaia ha chiesto lo stato di crisi. Una combinazione micidiale, durata dieci minuti verso le 19 di ieri sera, che ha portato ad allagamenti nel centro storico di Verona, sradicando anche alberi di grosse dimensioni. La città è stata colpita duramente, con l'acqua che nelle vie è arrivata fino al collo delle persone. Sono state oltre 120 le richieste d'intervento pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco

Dal pomeriggio di ieri, - si legge su Corriere della Sera - precisamente dalle 17, quando la «supercella» temporalesca è arrivata su Verona, i Vigili del fuoco sono infatti impegnati a rimuovere alberi caduti ovunque, colpendo auto in sosta e ostruendo strade, in particolare nella zona centrale e orientale della città. Il sindaco Federico Sboarina è rientrato con urgenza dal mare, a Jesolo, dove si trovava con la famiglia, e si è messo in contatto con il presidente della Regione, Luca Zaia, che in serata ha annunciato la firma dello stato di crisi per la città e altri comuni della Provincia, "a causa dei danni riportati da infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole".