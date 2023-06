Mancia di 1€ per la spesa al nono piano, il rider non ci sta e si "vendica"

Spesa a domicilio e "mancette" di pochi euro: la "vendetta" di un rider

Dalla pandemia in poi le abitudini di acquisto di molti italiani (e non) sono cambiate: la spesa a domicilio, ad esempio, è diventata un "must". Per comodità si scelgono sempre più spesso non solo i siti online dei supermercati, ma anche le piattaforme di consegna veloce, come Deliveroo, Just Eat e Glovo. E se da un lato tali aziende danno lavoro a migliaia di persone, dall’altro le ombre legate ai contratti e alla qualità del lavoro, sono ancora molte.