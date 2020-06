Manifesta in piazza contro il governo. Ma poi il sussidio di disoccupazione...

È tornato alla ribalta delle cronache Cristiano Aresu, l’italiano diventato famoso un mese fa per un video girato in Giappone in cui raccontava la presunta efficacia di un farmaco - l’Avigan - contro il Coronavirus. Sabato 30 maggio era in piazza a Roma a manifestare contro il Governo. Promette battaglia anche con un movimento tutto suo, "Dignità popolare". Eppure, secondo quanto scrive Meteoweek.com, Cristiano Aresu percepirebbe da oltre un anno l’indennità di disoccupazione, la famosa NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego un’indennità mensile di disoccupazione. Un vecchio proverbio diceva: sputare nel piatto in cui si mangia...

Cristiano Aresu è sceso in piazza insieme a esponenti di estrema destra e con i gilet arancioni guidati dall’ex generale Pappalardo. Sui social precisa però di non voler avere niente a che fare con Pappalardo, come scrive Tpi. Il 43enne, che vive a Roma ma ha origini sarde, lo scorso 25 aprile ha fondato un movimento politico tutto suo, con cui scenderà in piazza il 10 giugno, come annuncia sulla sua pagina Facebook. Si chiama "Dignità Popolare" e così lo descrive su FB: “Rinasciamo da un’Italia distrutta, oppressa (…). Rinasciamo dal desiderio di combattere per non perdere la libertà. Una libertà che proprio ieri i nostri nonni morivano per averla (sic), per farla nostra, per donarcela con fatica”, si legge. “Nasciamo per un dovere verso noi, verso i nostri figli e verso chi è morto per donarcela… la libertà… la dignità popolare”. Alle manifestazioni di sabato 30 maggio Aresu ha partecipato proprio come “esponente unico” di Dignità Popolare.