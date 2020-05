Mascherine: sequestrate 250 mila riconducibili a Irene Pivetti

Nuovo sequestro di 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistics - societa' amministrata da Irene Pivetti - da parte della guardia di finanza di Savona e avvenuto in Lombardia. La procura di Savona sta indagando sulla societa' per i reati di ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale.

Secondo quanto si apprende, le mascherine si trovavano nei magazzini di alcuni ospedali lombardi. Nei giorni scorsi la Procura savonese aveva disposto il blocco dei conti della societa' e svolto una perquisizione negli uffici dell'azienda volta all'acquisizione di documentazione. L'indagine, nata dal sequestro di un carico destinato a una farmacia di Savona, ha portato a ricostruire la filiera di importazione, arrivando alla Only Italia Logistics. La societa' e' nel mirino non solo della Procura savonese, ma anche di quelle di Siracusa e Roma.