"Maschicidio" a Udine: donna uccide uomo con forbice e getta acido sul volto

Omicidio Udine: acido su viso uomo ucciso, fermata confessa

Si indaga a 360 gradi per chiarire dinamica e movente sull'omicidio commesso ieri sera, intorno alle 21.30, in provincia di Udine. Emergono con il passare delle ore nuovi particolari sul delitto di Bicinicco (Udine) dove una donna - Silvia Comelli di 42 anni - ha ucciso un uomo, Stefano Iurigh di 43 anni.

Innanzitutto, i due non sono marito e moglie, come invece era emerso in un primo momento, ma si erano conosciuti tempo addietro. La donna si era recata in casa dell'uomo e - secondo le prime indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Andrea Gondolo - l'avrebbe ucciso utilizzando anche un paio di forbici nel corso di una lite, colpendolo al capo.

Poi gli avrebbe gettato sul volto dell'acido muriatico. Quindi ha chiamato i carabinieri e si e' consegnata, confessando l'omicidio, prima di chiudersi nel silenzio. Gli investigatori stanno tentando di capire quale fosse il rapporto che legava la donna alla vittima. Al momento non sono state chiarite le ragioni dell'omicidio, pur ipotizzando che tra i due ci sia stato un legame sentimentale.