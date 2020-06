Massa, cartello per non far entrare Enrico Rossi: il presidente della Toscana

Nel comune di Massa in Toscana, succede l'incredibile. I consiglieri di Forza Italia stanno valutando l'ipotesi - si legge sul Fatto Quotidiano - di chiedere di impedire l'ingresso in città al presidente della Regione: Enrico Rossi, di centrosinistra. I forzisti si apprestano a presentare una mozione nei Consigli Comunali interessati della Provincia: "E' un modo - spiegano - per dimostrare la nostra contrarietà al presidente della Toscana, reo di aver danneggiato fortemente il territorio senza aver mai investito fondi per il rilancio, la riqualificazione e la sicurezza della nostra zona". Da qui la segnalazione alla Polizia e il sollecito al sindaco di centrodestra Francesco Persiani di allontanare il soggetto per motivi di sicurezza. Come se non bastasse i Consiglieri stanno anche pensando di far apporre un cartello in ingresso e in uscita dalla città: "Comune derossizzato".