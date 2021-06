Matera, G20: in città i big della terra ma il ritorno mediatico è dal balcone

La città della Basilicata sta ospitando il vertice dei ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo del G20. Dopo che il 28 giugno il ministro Luigi Di Maio, facendo gli onori di casa nella città dei sassi, al Castello Svevo di Bari ha accolto le delegazioni, a Palazzo Lanfranchi a Matera nella giornata di oggi ha ricevuto i 32 partecipanti. Nell'agenda il rilancio del multilateralismo per far fronte alle sfide globali, assieme a uno spazio riservato all'Africa, con focus sulle politiche di inclusione di genere e giovanili, commercio, transizione energetica, e sicurezza alimentare, con l'obiettivo di rilanciare "fame zero" entro il 2030.

Ma il vero colpo di scena, nella cornice della città dei Sassi, e alla presenza dei big in giacca e cravatta, che si è aggiudicata a mani basse il ritorno mediatico per cui la città si prepara da mesi, è lui: l'uomo al balcone. Un professore di inglese a torso nudo e in tenuta da casa, che affacciatosi al balcone scruta le delegazioni internazionali giunte sul posto per il summit. L'"uomo al balcone", immortalato dai presenti, è diventato subito virale sui social, dove si sa, l'ironia, e il sarcasmo, non mancano mai.