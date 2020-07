Mattarella a Bologna per anniversario della strage: "Impegno per piena verità"

"C'e' l'esigenza di piena verita', l'esigenza di giustizia, di verita' completa perseguita con meritoria ostinazione dall'azione giudiziaria, dall'associazione dei familiari delle vittime, contro ogni tentativo di depistaggio e occultamento. E questo richiede che si faccia di tutto, con un impegno completo e senza riserve, perche' la verita' venga fatta in pieno". Cosi' Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fiori alla stazione di Bologna, squarciata dalla strage di 40 anni fa. "Naturalmente il ricordo sarebbe incompleto e inefficace se non fosse stato accompagnato dalla richiesta di verita' piena fatta in questi anni dall'associazione dei familiari delle vittime" ha riconosciuto il Capo dello Stato.

"Sono certo che la sua presenza sara' di buon esempio per portare al centro la verita' e silenziare i tanti depistaggi": sono le parole del presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage 2 agosto, Paolo Bolognesi, rivolte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente in stazione a Bologna in occasione del 40esimo anniversario dell'attentato che fece 85 morti e oltre 200 feriti.