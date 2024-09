Mattarella, morta la nipote Maria. Un'altra vittima della "maledizione" della famiglia

Mattarella, morta la nipote Maria. Era figlia del fratello Piersanti, ucciso da Cosa Nostra nl 1980

Maria Mattarella, avvocato e segretario generale della Regione Siciliana, è scomparsa all'età di 62 anni. Nipote del Presidente della Repubblica e figlia di Piersanti Mattarella, ex Presidente della Regione tragicamente assassinato da Cosa Nostra il 6 gennaio 1980, Maria è deceduta nella sua abitazione a Palermo, circondata dall'affetto dei suoi cari.

La famiglia ha confermato la triste notizia attraverso una nota ufficiale. Maria lascia due figli, Giovanni e Piersanti (chiamato così in onore del padre), dopo aver lottato a lungo contro una malattia incurabile.

Un lutto, questo, che travolge il presidente della Repubblica, aggiungendo un altro triste tassello a una storia familiare testimone di una serie di morti premature. Solo nel marzo 2012, infatti, Mattarella perse la moglie Marisa Chiazzese in seguito a una lunga battaglia contro un tumore, destino toccato anche alla nipote Maria.

Lo stesso presidente della Repubblica ha più volte definito la compagna scomparsa, con cui ha passato oltre 45 anni di vita, come "la persona più importante della sua vita" ricordandola ogni anno con una messa nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte a Roma.

Poi, solo tre anni dopo, pochi mesi dopo aver assunto la carica di Presidente della Repubblica, la morte della sorella Caterina, la maggiore dei fratelli Mattarella, deceduta in seguito a un'emorragia cerebrale all'età di 81 anni.

Obbligatorio ricordare, come accennato sopra, il fratello Piersanti, assassinato all'età di 45 anni. Maria, la figlia di Piersanti scomparsa oggi 9 settembre, era presente in auto insieme a sua madre, Irma Chiazzese (sorella proprio di Marisa, moglie di Sergio Mattarella), nel tragico giorno in cui suo padre fu assassinato, mentre suo fratello Bernardo era fuori dall'auto.