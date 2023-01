Matteo Messina Denaro, Guido Crosetto zittisce Bizzarri "Anche quelli come te"

La cattura del boss Matteo Messina Denaro ha generato numerose polemiche. Il ministro della Difesa Guido Crosetto zittisce Luca Bizzarri: "Anche quelli come te"

La cattura del boss Matteo Messina Denaro, super-latitante da 30 anni, ha acceso una serie di commenti legati al lavoro investigativo, che è stato svolto in questi anni per arrivare all'arresto di quello che è stato definito 'l'ultimo stragista'.

Quindi in un clima, dove l'Italia si congratulava con lo Stato per aver scovato il boss, c'è chi si è lamentato sottolineando i lunghi tempi per l'arresto e specificando che Messina Denaro è stato arrestato a Palermo, dove probabilmente in tutto questo tempo non si è mai mosso.

Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell’aver arrestato uno che faceva il latitante da trent’anni a venti metri da casa sua. Che grande colpo. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) January 16, 2023

Nel coro della polemica sull'arresto del boss, c'è il tweet del comico e conduttore Luca Bizzarri: "Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell’aver arrestato uno che faceva il latitante da trent’anni a venti metri da casa sua. Che grande colpo". Le parole di Bizzarri hanno attirato numerose critiche e la risposta diretta del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha spiegato a Luca Bizzarri, e a quanti come lui, il motivo di tanto entusiasmo: "Prova a pensare che quelli che l’hanno arrestato hanno dovuto sacrificare vita e famiglia, per anni, per arrivarci. E l’hanno fatto pensando fosse il loro dovere. Per proteggere anche gente come te. Quel lavoro ed il colpo alla mafia meritano riconoscimento anche nei toni".

Il comico Luca Bizzarri ha poi provato a giustificare la sua frase riportando le parole di don Luigi Ciotti, che come ha fatto ben notare il ministro, però, son ben diverse dalla critica mossa dall'attore.