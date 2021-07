Maxi tamponamento a catena: 55 auto coinvolte

E' l'incubo di tutti gli automobilisti ma anche oggetto della curiosità di molti, visto che esistono le "code per curiosi", cioè le code che si formano nelle corsie non interessate dall'incidente stradale ma create dagli automobilisti che rallentano per guardare i danni. Parliamo dei tamponamenti, soprattutto quelli a catena.

Un frame dal video disponibile su EuroNews



Ma ciò che è successo in Romania ha dell'incredibile: 55 auto sono infatti rimaste coinvolte in un maxi tamponamento a catena, avvenuto venerdì scorso sull’autostrada A2 che collega la capitale Bucarest con Costanza sul mar Nero. A riporlo è EuroNews secondo cui la causa è una fitta nebbia che ha reso la visibilità inferiore ai 50 metri.

Un frame dal video disponibile su EuroNews.



In totale, purtroppo, sono rimaste ferite 17 persone, tra cui cinque bambini e oltre 50 squadre mediche sono dovute intervenire sul luogo dell'incidente.