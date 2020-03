Covid 19, Md assicura i suoi dipendenti. Anche nel caso di post ricovero.

Dal 13 marzo tutti i settemila dipendenti di Md hanno assistenza sanitaria in caso di contagio al Covid 19, anche dopo il ricovero. La società ha infatti stipulato con Assicurazioni Generali una polizza assicurativa per i suoi dipendenti che prevede un programma di assistenza sanitaria in caso di positività al virus. Assistenza che copre sia i giorni di ricovero, con una diaria di 100 euro per i giorni di degenza superiori a sette, un’indennità di convalescenza alle dimissioni pari a 3mila euro, a cui se ne aggiunge un’altra di 10mila euro per singolo beneficiario erogata direttamente da Md per un totale di 500mila euro.

La polizza assicura aiuti e assistenza anche nel post ricovero con l’invio di medici a casa, trasporti in ambulanza, spostamenti per visite, e non si ferma di fronte alle difficoltà nella gestione famigliare prevedendo collaboratrici domestiche, baby sitter, accompagnamento dei figli a scuola e persino pet-sitter.

Un gesto concreto quello del patron Patrizio Podini di rendere tangibile la sua gratitudine per gli addetti dei punti vendita e i dipendenti delle due sedi impegnati nello smart working fin dall’inizio della crisi.

In un video messaggio rivolto a tutti i dipendenti, Podini motiva così il suo gesto: “Sono orgoglioso del lavoro che state svolgendo, del vostro impegno, della vostra dedizione, ma soprattutto del vostro senso di appartenenza. State dimostrando la vostra grande forza. Questa pandemia sta mettendo a dura prova tutto il sistema Italia, ma uniti ce la faremo”.

Secondo player italiano del settore discount, con il marchio Md detiene oltre 780 punti vendita in tutta Italia, serviti da otto centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 26 anni fa dal cavaliere Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 16%, occupa oltre 7mila dipendenti e ha chiuso il 2019 con 2,75 miliardi di vendite nette, registrando una crescita del 10%.