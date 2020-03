Emergenza sanitaria, Md, in prima linea per i buoni spesa a prezzi scontati.

I settecentottanta negozi con marchio MD aderiscono in prima linea all’appello che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto alla Grande distribuzione affinché metta a disposizione dei Comuni italiani buoni spesa a condizioni scontate per venire incontro alle necessità delle persone più duramente colpite dall’emergenza sanitaria, che sta avendo un impatto devastante anche sull’economia di molte famiglie.

La decisione, già comunicata dal presidente del Gruppo, Patrizio Podini, in una lettera inviata ai sindaci dei Comuni, ai presidenti delle Regioni e alla Protezione civile, è stata immediata per un’insegna che già da tempo collabora con molte associazioni -come la Caritas- per erogare buoni spesa, in virtù dell’ottimo rapporto qualità prezzo che da sempre garantisce.

Contestualmente MD, secondo player italiano del settore discount con un fatturato di 2,7 miliardi di euro, ha immediatamente erogato ai suoi oltre 7mila dipendenti un buono spesa del valore di 100 euro, che si aggiunge al programmadi assistenza sanitaria integrativa offerta fin dalle prime ore dell’emergenza per i dipendenti che dovessero risultare colpiti dal covid-19 ai quali è assicurata una copertura completa delle spese sanitarie e familiari, oltre un importo di 10mila euro che erogherà direttamente l’azienda al dipendente.

Un impegno verso le famiglie vissuto come missione per un’azienda che abbraccia i bisogni e le esigenze di tutti e che vuole essere un punto di riferimento per tutto il territorio nazionale.