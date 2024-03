Meloni e il falso video per adulti col suo volto. Padre e figlio a processo

Meloni e il processo per diffamazione a carico di due uomini sardi: il finto video per adulti

Giorgia Meloni ha denunciato due uomini, sono un padre e un figlio e l'accusa a loro carico è di diffamazione. A Sassari si è aperto il procedimento in seguito all'esposto della premier. E c'è stata la testimonianza in tribunale della stessa Meloni, come parte offesa. Si è deciso dunque per il processo - si legge su Il Corriere della Sera - la pratica era stata aperta lo scorso ottobre a carico di due uomini, padre e figlio, accusati di aver pubblicato nel 2020, su un sito statunitense, video porno manipolati con il volto della leader di Fratelli d’Italia al posto di quello delle attrici.

L'udienza - prosegue il Corriere - è stata fissata per il 2 luglio. Meloni, che si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento danni di 100 mila euro (che in caso di vittoria darà in beneficenza), figura nell’elenco dei testimoni del pm. I due imputati di Sassari, 73 anni il padre, 40 il figlio, devono rispondere di diffamazione nei confronti di Meloni, che all’epoca non era presidente del Consiglio e che aveva sporto denuncia, dopo che alcuni suoi collaboratori si erano resi conto della diffusione dei video "deep fake".