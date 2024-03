Grandi elogi europei a Meloni, ma la guerra totale a Mosca non è la soluzione

Un carissimo amico e collega, che avevo contribuito a mettere in crisi per aver votato la Piaciona, poche ore fa, mi ha inviato il lungo articolo che riporto, pubblicato ieri sul giornale europeo Politico, giudicandolo interessante. Un elogio della Meloni a tutto campo, senza il minimo cenno all'errore più grande commesso: la totale sottomissione a Biden che la bacia in testa.

INIZIO ARTICOLO

Il piano di Giorgia Meloni per governare l’Europa e fare amicizia con Donald Trump

DI NICHOLAS VINOCUR, HANNAH ROBERTS E JACOPO BARIGAZZI - POLITICO

Il primo ministro italiano sta corteggiando Trump e si prepara a orientare la politica europea a suo favore. Quando Giorgia Meloni salì al potere in Italia nel 2022, le élite occidentali avevano dubbi su un primo ministro che un tempo aveva professato ammirazione per il fascismo. Tuttavia, dopo due anni, il politico di estrema destra ha compiuto un’impresa politica.

Ha convinto i leader occidentali del suo continuo sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, approfittando della sua rispettabilità per ottenere una posizione di leadership tra le forze di destra europee. Sono state le pressioni della Meloni, insieme ad altri leader di destra, a costringere Bruxelles a rimuovere le restrizioni previste sull’uso dei pesticidi e a ridurre il pacchetto sul clima. È stata anche la pressione della Meloni, in larga misura, a cambiare la posizione dell’Europa sulla migrazione da una focalizzata sull’asilo e la ridistribuzione tra gli stati dell’UE a pagare i paesi terzi per tenere i migranti fuori dai confini del blocco.

E continua a esercitare un’influenza silenziosa ma potente sui massimi politici dell’UE, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Domenica la Meloni volerà in Egitto per sostenere von der Leyen nella firma dell'accordo sull'immigrazione in base al quale l'UE pagherà al Cairo 7,4 miliardi di euro per sostenere le finanze pubbliche e frenare l'immigrazione (anche se il ministro delle Finanze egiziano ha posto fine a tale accordo). Cifra più bassa (tra 4,6 e 5,5 miliardi di euro). A testimonianza dell’influenza e del ruolo chiave della Meloni nel plasmare la traiettoria dell’UE verso una svolta a destra in materia di migrazione – e della dipendenza politica di Von der Leyen da essa – è ancora una volta pronta a firmare un simile accordo dopo aver compiuto un viaggio simile in Tunisia nel 2019. 2023. Tuttavia, l’influenza della Meloni ha ampi margini di crescita.

A giugno, gli europei voteranno in un'elezione a livello di blocco che probabilmente porterà ad un'espansione del blocco di destra in Parlamento, secondo lo studio elettorale di POLITICO. Il primo ministro italiano sta per diventare il leader spirituale di quel blocco, spingendo Bruxelles a destra su tutto, dalla politica sull’immigrazione al Green Deal, un ambizioso pacchetto di legislazione sul clima che sta diventando un sacco di pugilato per la destra.

I critici si affrettano a trovare dei buchi nel caso dell'influenza della Meloni sulla scena mondiale. Nonostante alcuni titoli ottimistici, l’economia italiana è bloccata in seconda marcia, indebolendo la

credibilità di Roma nelle principali decisioni politiche. E nonostante l’attuale terribile stato delle relazioni franco-tedesche, Parigi e Berlino rimangono, strutturalmente parlando, operatori di pace per la politica europea, e la Polonia, sotto il primo ministro Donald Tusk, è un attore sempre più cruciale.

Gli oppositori in Italia avvertono anche che il governo Meloni sta utilizzando una campagna contro la maternità surrogata per erodere silenziosamente i diritti LGBTQ+. "Come ci si potrebbe aspettare da un conservatore 'Dio, Paese e famiglia', Meloni e il suo partito sono da tempo ostili al progresso dell'uguaglianza LGBTQ+ in casa, opponendosi con fervore alla genitorialità omosessuale", ha affermato Andrea Carlo, un ricercatore italo-britannico, ha scritto in un editoriale di POLITICO l'anno scorso.

A novembre gli elettori americani sceglieranno tra l’attuale presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump. Se prevalesse la prima ipotesi, la Meloni potrebbe portare avanti un rapporto che sia la Casa Bianca che il suo stesso ufficio definiscono "positivo". Se fosse Trump, potrebbe trarre vantaggio da mesi di sforzi silenziosi per corteggiare la destra MAGA, diventando un europeo meno tossico dell’ungherese Viktor Orbán (una sorta di Maggie Thatcher per il suo Ronald Reagan, per usare un’analogia molto raffinata).

"Sei di gran lunga il politico più vicino a Trump in Italia", ha detto Marco Damilano, un analista politico italiano. “E a livello europeo, il vostro governo sarebbe nella posizione migliore” per costruire legami con l’amministrazione Trump. Nonostante la recente sconfitta elettorale in Sardegna, l'indice di gradimento di Meloni (41%) rimane improbabilmente alto per un Primo Ministro italiano in carica da due anni. La domanda ora è: cosa farà con il suo capitale politico e rimarrà fedele al campo filo-Ucraina e filo-NATO nel caso in cui Trump tornasse alla Casa Bianca e lei diventasse l’Alta Sacerdotessa della destra europea? Per ora, la Meloni si sta dimostrando particolarmente abile nella tradizione diplomatica italiana di giocare su entrambi i fronti. Invece di diventare uno spauracchio europeo in stile Orbán, Meloni è rimasta nella tenda, esercitando al contempo una crescente influenza sulla politica nella l’UE negli ultimi due anni.

Trump o Biden? Entrambi! Quando gli è stato chiesto di descrivere il suo risultato preferito per le elezioni presidenziali americane, Nicola Procaccini, co-guida della fazione di Meloni al Parlamento europeo, ha detto: "Speriamo che Trump vinca", anche se si è affrettato a far seguire a questa affermazione una precisazione: "Ma ovviamente Giorgia è anche la leader del governo italiano e ha un ottimo rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden”. Il campo della Meloni sta cercando di avere entrambe le cose. Da un lato, sta facendo molto per garantire che le sue credenziali pro-Ucraina e pro-NATO siano in buon ordine, compreso il viaggio a Kiev in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa a febbraio e l’ospitare

uno speciale incontro incentrato sull’Ucraina dei paesi del G7 che stesso mese. Dall’altro, sta facendo del suo meglio per corteggiare i repubblicani anti-ucraini MAGA costruendo legami con il campo di Trump grazie ai membri con sede in Florida del suo partito di estrema destra Fratelli d’Italia.

La Meloni ha attirato folle quando ha partecipato al CPAC 2020 in Florida. E il suo campo sta lavorando duramente per costruire legami con l’entourage di Trump negli Stati Uniti. “In quanto leader di una grande economia europea, lei sarebbe il punto di riferimento per Trump in Europa”, ha sostenuto Andrea di Giuseppe, un parlamentare di Fratelli d’Italia con sede in Nord America e responsabile dei contatti con i repubblicani statunitensi. L'apertura della Meloni nei confronti di Trump non farà altro che aumentare i sospetti tra i più fedeli alleati dell'Ucraina in Europa riguardo alla sua posizione a lungo termine, soprattutto dopo che il primo ministro italiano è stato sorpreso lo scorso novembre a lamentarsi della "stanchezza dell'Ucraina" con un leader africano che si è rivelato essere uno scherzo. Ma nel mezzo di una situazione di stallo tra Bruxelles e Ungheria sugli aiuti all’Ucraina, è stata Meloni a contribuire a convincere Orbán a firmare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina – un risultato radicato in un’offensiva di fascino durata mesi per corteggiare il leader ribelle. Secondo lo stesso agente del PPE che ha parlato in condizione di anonimato, i due leader su cui molto probabilmente von der Leyen farà affidamento per superare il limite sono Petr Fiala, primo ministro ceco, e Meloni.

Da qui il fitto programma di viaggi di von der Leyen in Italia. È stata a Roma due volte nel 2023 e una all’inizio del 2024, due volte in Emilia Romagna e una volta a Lampedusa, un punto caldo per i migranti che arrivano in barca al largo della Sicilia, oltre a diversi incontri individuali a margine di conferenze internazionali. “La Meloni è inevitabile se von der Leyen vuole essere certa di avere la maggioranza qualificata in Consiglio”, ha detto l’agente “I continui viaggi in Italia dicono tutto”. Anche se il gruppo del partito di destra della Meloni non sarà di gran lunga il più numeroso al Parlamento europeo (questo onore probabilmente rimarrà al PPE, che dovrebbe ottenere 177 seggi, secondo il sondaggio di POLITICO), è sempre più visto come un partito motore ideologico che spinge il PPE a destra. Come von der Leyen, il presidente del PPE Manfred Weber ha corteggiato Meloni durante una serie di incontri individuali, alimentando voci secondo cui il primo ministro italiano potrebbe fare un tentativo per unirsi al gruppo conservatore. Gli operatori del Ppe negano la possibilità che la Meloni si unisca formalmente al loro gruppo. Ma non c’è alcun divieto contro alleanze ad hoc con il blocco conservatore – un’idea che Procaccini, co-presidente del gruppo, sembra abbracciare. "Ho un colloquio molto franco ogni giorno con Manfred Weber", ha detto. “Abbiamo molti punti in comune con il PPE. Abbiamo anche una strategia in comune. Le maggioranze al Parlamento europeo non sono le stesse che nei parlamenti nazionali: possono cambiare ad ogni voto”.

Meloni potrebbe anche presiedere un gruppo significativamente più ampio di conservatori e riformisti europei, se il partito Fidesz di Orbán si unisse, portando con sé almeno 12 parlamentari (Fidesz è stato espulso dal PPE nel 2019). Anche se Procaccini ha affermato che è “troppo presto per dire” se Fidesz potrà aderire all’ECR, ha affermato che una decisione verrà presa dopo le elezioni se Fidesz presenterà un’offerta formale per aderire.

Con Fidesz dalla sua parte, la Meloni – in qualità di leader di un paese del G7 – presiederebbe una fazione di destra allargata nel Parlamento europeo che potrebbe formare alleanze ad hoc con il gruppo di estrema destra ID. “Lei [Meloni] è stata esplicita su ciò che vuole fare”, ha detto Leo Goretti, esperto di politica estera italiana presso l’Istituto per gli affari internazionali di Roma. “Vuole riunire conservatori e nazionalisti, rispecchiando le tendenze della sua stessa coalizione di centrodestra”. Alla domanda su come Meloni potrebbe esercitare la sua ritrovata influenza sulla scena europea e globale dopo le elezioni europee, un funzionario del PPE ha detto, a condizione di anonimato: "Come primo ministro e presidente dell'ECR, chiederà cose, probabilmente un portafoglio molto grande". per il commissario europeo italiano”. Resta da vedere se ciò accadrà nel frammentato miscuglio di partiti di destra e di estrema destra che compongono il Parlamento europeo, ha aggiunto il funzionario. Ma la Meloni ci proverà, ha detto il funzionario. “Si presenterà come leader informale di tutta la destra del PPE – questo è il suo sogno”, ha aggiunto l’operatrice.

FINE ARTICOLO

Commento: articolo che, a parte qualche timida ammissione su aspetti negativi, sembra scritto dalla stessa Piaciona. Penso che i suoi collaboratori di governo, troverebbero qualche serio appunto da farle. Forse anche Lollobrigida, per non parlare di Salvini. Solo lei difenderebbe, come fatto nell'articolo, tutto il suo operato, giustificando anche il suo sempre più assurdo contributo all'aggravamento della corsa verso la Terza Guerra Mondiale.

Su questo giornale criticai il pessimo esordio di Papa Francesco, quando volle far sapere al mondo, la discontinuità con Benedetto XVI, la sua profonda differenza, lasciando al vento le pagine del Vangelo e vuoto lo scranno dove avrebbe dovuto sedere. Da quell'infelice, significativo e maleducato esordio, credo di non aver condiviso quasi nulla con questo Papa. Una volta, penso la più importante, in cui molti hanno condiviso il suo pensiero, la Piaciona, cristiana, cattolica, praticante, ha lasciato cadere al vento la supplica per porre fine al massacro, alla lotta ormai palesemente impari. Doveva solo correggere la resa senza condizioni, in resa con condizioni da trattare.

E pensare che il tempo e i fatti, hanno reso evidente e, direi obbligata, la soluzione:

né Putin né Zelensky possono avere né una vittoria totale, né una sconfitta totale. Oltretutto, ci sarebbero troppi morti senza una ragione;

Zelensky non può dire più ai russi: non un metro in meno dal confine precedente;

la tanto declamata democrazia dell'Ucraina non può permettere di ricorrere al più citato metodo per risolvere controversie territoriali come questa, ricorrendo, appunto, all'autodeterminazione dei popoli. Il referendum precedente, ebbe il risultato ovvio che, altrettanto ovviamente, non piacendo al Marchese del Grillo, fu annullato;

I russi dovrebbero arretrare (e qui ci sarebbe il nodo più difficile da sciogliere) per esempio di qualche km, arrivando a una pace alla coreana, con una striscia neutra: un corridoio di sicurezza.

Tornando alla nostra situazione attuale che sembra non interessare alla Piaciona e agli autori dell'articolo elogiativo: la posizione di Marco Rizzo di DSP (Democrazia Sovrana e Popolare) e le drastiche affermazioni del pittore stradale ormai famoso, il napoletano Ciro Cerullo, (in arte Jorit) rendono "chiacchiere da salotto", l'articolo su riportato e quasi tutti gl'interventi degli "esperti" televisivi (che dicono: il discorso è semplice. C'è un invasore e un aggredito e noi dobbiamo stare con l'aggredito), dimenticando o addirittura non conoscendo le aggressioni degli USA, ripeto, il Marchese del Grillo degli stati e la democraticissima decisione del comico appena nominato Presidente: non riconoscere la minoranza russa (più del 30% su scala nazionale e maggioranza assoluta in Crimea e Donbass). L'iniziativa di DSP è un atto positivo e concreto che dovremmo incoraggiare con la nostra firma. Ecco l'invito a firmare:

L’Occidente spinge sempre di più e velocemente per una guerra totale contro la Russia. Vogliono arrivarci prima delle elezioni americane di Novembre, perché sanno che la vittoria di Trump bloccherebbe i loro piani e porterebbe la pace.

Date una mano a DSP, per davvero gli unici contro la guerra. FIRMA https://dovefirmare.it/

E i nostri politici? Quelli al governo, anche mugugnando (vedi Salvini) non se la sentono di far cadere il governo, lasciandolo all'opposizione, che non cambierebbe politica sul problema di gran lunga più importante che abbiamo. Infatti, quelli dell'opposizione che potrebbero andare al governo, tutti a favore dell'eroe internazionale Zelensky (sta salvando il mondo) e quindi d'accordo a rischiare di ridurre il Bel Paese a mucchi di macerie. Sono impegnati su problemi molto più importanti di una guerra mondiale, vedi l'attaccabrighe Calenda. Fa lo psicologo al fenomeno politico attuale, il Generale Vannacci. Secondo il sottile psicologo da salotto, Vannacci è vittima di un grosso problema: ha un blocco, un qualche cosa che lo limita. Non lo rende libero. Faccia incuriosita, divertita e interrogativa del Generale.

Calenda spiega: "lei è fascista e non può dirlo". E Vannacci scoppia e ridere. Si beccherà un'altra querela?