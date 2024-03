Russia, Meloni zittisce Salvini: "Voto farsa, Navalny simbolo di libertà"

Meloni ribadisce il no all'intervento diretto in Ucraina, "rischio escalation"

"L'Italia saluta con favore l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato e condanna ogni atteggiamento aggressivo della Russia verso questi Paesi amici così come nei confronti dei paesi baltici. Ribadiamo la nostra condanna ad elezioni farsa nei territori ucraini ed il decesso di Navalny il suo nome come simbolo del sacrificio per libertà non sarà dimenticato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula al Senato. Di fatto, con queste parole la presidente del Consiglio risponde indirettamente a Matteo Salvini e chiarisce la linea del governo italiano dopo le parole del vicepremier leghista che aveva legittimato il voto di domenica scorsa in Russia che ha visto la riconferma di Vladimir Putin presidente con un vero plebiscito.

Meloni, come ci si può sedere a trattare con la Russia? - "Come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo parlando delle violazioni degli accordi della Russia nei confronti dell'Ucraina. Sulla cooperazione con Kiev ha aggiunto: "non si tratta dell'impegno a fornire armi, ma di un'intesa che riguarda una cooperazione a 360 gradi, come è naturale che avvenga con uno stato che ha avviato il processo di ingresso nell'Unione europea".

Meloni, accordo cooperazione con Kiev è per pace,perchè critiche? - "C'è il nostro impegno a creare le condizioni per una pace giusta e mi stupisce che proprio chi si riempie" la bocca della "parola pace abbia contestato l'accordo sulla cooperazione con l'Ucraina" perchè quell'accordo "riguarda più la pace che non il conflitto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

Ucraina: Meloni, no a intervento diretto, rischio escalation - Sulla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto", "ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'escalation pericolosa da evitare a ogni costo". Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue parlando dell'Ucraina. Meloni ha auspicato sulla posizione del governo la compattezza del Parlamento.

Meloni, dall'Ucraina resistenza eroica - "Ho voluto riaffermare il sostegno all'Ucraina convocando il G7 da Kiev, nell'anniversario dell'aggressione russa e dell'eroica resistenza ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo.

Meloni, a Consiglio Ue ribadiremo sostegno a Ucraina - "Ci avviciniamo a uno degli ultimi consigli europei di questa legislatura e superato lo scoglio della revisione del patto una parte molto significativa verterà sui grandi temi della politica internazionale e si partirà dal tema" dell'invasione russa. "Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

Mo: Meloni, ad iniziare la guerra è stato Hamas - La premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue ha detto che si lavorerà affinché lo stesso consiglio esprima una "posizione autorevole" sul conflitto tra Israele e Hamas finalizzato alla risoluzione della guerra. "Non possiamo dimenticare chi è stato a scatenare questo conflitto - ha subito dopo aggiunto Meloni -, è stato Hamas". La premier quindi ha puntato il dito contro le "reticenze" ad ammetterlo che "nascondono un antisemitismo dilagante".

Meloni, bene nuovi vertici Anp, rilanci prospettiva dei due Stati - "Il governo saluta con favore il cambio della leadership dell'Anp che ci auguriamo rilanci la prospettiva dei due Stati, una prospettiva nella quale "l'Europa deve giocare un ruolo da protagonista". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

Meloni, Italia pronta a fare la sua parte sulla difesa europea - "La vicenda del Mar Rosso serve per discutere di politica di sicurezza che sia a livello delle nostre ambizioni. Ci sarà un dibattito al Consiglio sull'urgente e delicato tema della sicurezza e della difesa europea e l'Italia è pronta a fare la sua parte nella strategia dell'industria della difesa". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

Mar Rosso: Meloni, gratitudine alla Marina e alla nave Duilio - "La nostra preoccupazione va a quanto sta accedendo nel Mar Rosso. La mia sincera gratitudine va alla Marina e all'equipaggio della nave Duilio che si trova nelle acque prospicenti il Mar Rosso. La nave ha dovuto neutralizzare più di un attacco di droni, lo ha fatto con prontezza ed efficacia. È per questo che è stato affidato all'Italia il comando dell'operazione Aspides". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio ha quindi definito il Mar Rosso un "importante tratto di mare per i nostri interessi economici e strategici". (