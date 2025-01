Meloni: "Riconoscimento per il maresciallo Masini"

La notte di Capodanno a Rimini è stata segnata da un tragico episodio: il maresciallo Luciano Masini, in servizio, ha sparato e ucciso un uomo che lo stava aggredendo, dopo che quest’ultimo aveva ferito a coltellate quattro persone. In seguito a questo intervento, Masini è stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa, riaccendendo il dibattito sulle difficoltà e i rischi che gli appartenenti alle forze dell’ordine affrontano ogni giorno.

Durante una conferenza stampa promossa dall’Ordine dei giornalisti e dalla Stampa parlamentare, la premier Giorgia Meloni ha espresso sostegno al maresciallo. Ha dichiarato di aver chiesto all’Arma dei Carabinieri di farsi carico delle spese legali di Masini e di voler proporre al generale Salvatore Luongo il conferimento di un riconoscimento ufficiale. Tali parole mettono in luce l’importanza di tutelare e supportare chi, come i carabinieri, opera quotidianamente in contesti spesso pericolosi e incerti dal punto di vista legale.

Masini, attraverso il suo legale Tommaso Borghesi, ha manifestato gratitudine verso la premier, sottolineando quanto sia cruciale il sostegno delle istituzioni per il morale e la serenità di chi indossa la divisa. Le sue dichiarazioni richiamano l’attenzione sull’isolamento e la pressione psicologica che talvolta gravano sul personale delle forze di sicurezza.

Infine, la premier Meloni ha evidenziato un problema più ampio: la necessità di rivedere le norme che regolano l’operato di chi garantisce la sicurezza collettiva. Secondo la presidente del Consiglio, è fondamentale intervenire per far sì che le forze dell’ordine possano svolgere il proprio lavoro senza il timore di subire conseguenze legali ogni volta che sono chiamate a intervenire in situazioni di grande pericolo.