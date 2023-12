Meredith: maltrattamenti alla ex, braccialetto elettronico a Rudy Guede

Meredith, Sollecito: "Guede indagato per violenza all'ex? Non è cambiato e non si è pentito"

Nuovi guai per Rudy Guede. Il 36enne ivoriano, condannato per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia. L'uomo infatti deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne. Uscito dal carcere a giugno scorso, dopo 13 anni di detenzione tra semilibertà e una collaborazione nel Centro studi criminologici di Viterbo, Rudy Guede è stato raggiunto questa mattina dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna e braccialetto elettronico.

Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, è stato emesso dal procuratore di Viterbo Paolo Auriemma.

Meredith, Sollecito: "Guede indagato per violenza all'ex? Non è cambiato e non si è pentito"

"Non seguo la vita di Guede, certo alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato. Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito" così Raffaele Sollecitato, assolto insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher.