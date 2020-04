Mes, Meloni a M5s: "Il Pd vuole umiliarvi, votate odg su mai Fondo"

Sono d'accordo con le tante dichiarazioni di questi giorni di esponenti del M5s sul no al Mes, ma credo che il Parlamento debba esprimersi e decidere, per questo abbiamo presentato un ordine del giorno su cui non c'e' possibilita' di giocare: o si' o no, l'Italia non attivi mai il Mes". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo nell'Aula della Camera, in vista del voto sugli ordini del giorno al Cura Italia, riferendosi a quello a sua prima firma che impegna il governo a non ricorrere mai al Mes. "I vostri alleati- ha proseguito Meloni rivolgendosi ai 5 stelle - di maggioranza vogliano umiliarvi. Leggi le parole di Carelli 'Non ci facciamo dividere da Meloni', bene sono disponibile a ritirare la mia firma e a far si' che la prima firma sia di un M5s. C'e' un momento in cui la storia chiama, questo e' il momento in cui potete rispondere, c'e' un giorno in cui ci si pone davanti a un bivio e bisogna decidere da che parte stare, noi non staremo mai dalla parte di chi vuole svendere l'Italia", ha concluso.

"La nostra impressione e' che l'Italia sia purtroppo uscita sconfitta dall'importante appuntamento del Consiglio Ue" di ieri, ha sottolineato Meloni. "Avevamo apprezzato le parole del presidente Conte sull'obiettivo di dire no al Mes e si' agli Eurobond ma Conte torna e il Consiglio Ue ha deciso si' al Mes e no agli Eurobond, cio' nonostante ci sono i commenti di giubilo della maggioranza. Possibile mi sbagli io, e se mi sbaglio stanno arrivando i soldi e non posso che dire bene, altrimenti vuol dire che drammaticamente quei soldi non arriveranno e il Consiglio Ue si e' risolto con un nulla di fatto. L'Europa ci sta spingendo in un angolo, ha fatto di tutto per spingerci nell'angolo sin dall'inizio di questa pandemia. Tutto ci spinge verso l'attivazione del Mes che e' una trappola per topi, anche nella versione light perche' i prestiti vanno restituiti", ha concluso la presidente di FdI, invitando i 5 stelle a votare a favore dell'odg da lei sottoscritto che impegna il governo a non ricorrere mai al Mes.





CORONAVIRUS: LOLLOBRIGIDA A CARELLI, 'M5S PROPONGA ODG NO MES E FDI LO VOTERA''

''Collega Carelli, venga in Aula dove siamo da stamani. Proponga lei un Odg che dica No al Mes con chiarezza. Noi lo voteremo. Prima dei partiti ci sono gli Italiani. E' questo il tempo. Altrimenti votate l'unico impegno possibile sul quale potrebbe rispondere nel merito. Su cosa non siete d'accordo? O semplicemente è il Pd che vi dà la linea?''. È il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, al post su Facebook del deputato del M5S Emilio Carelli a proposito dell'ordine del giorno a firma Giorgia Meloni nel quale si chiede al governo l'impegno a non utilizzare in alcun caso il Mes.

Ue: Carelli (M5S), ci fidiamo di Conte

"Ci fidiamo di Conte. Al Consiglio Europeo, come l'Italia ha chiesto, si e' scelto di fare un passo avanti verso una gestione comune della crisi scatenata dal coronavirus, creando un 'fondo ristoro' (recovery found) collegato al bilancio europeo, oltre agli strumenti della Banca europea degli investimenti e del fondo per la disoccupazione Sure. Un risultato straordinario, impensabile fino a poco tempo fa". Cosi' Emilio Carelli, deputato del Movimento 5 Stelle sulla sua pagina Facebook. "Ora e' fondamentale restare tutti uniti intorno al Presidente Conte e non cedere alle provocazioni dell'opposizione, in particolare di Giorgia Meloni, che ha presentato un odg di Fdi formalmente contro il Mes ma che nella sostanza vuole essere una trappola che divide la maggioranza. E' importante che nessuno di noi ceda a questa provocazione e che tutti insieme votiamo compatti contro questo Odg. Anche perche' l'Italia non ha mai chiesto l'attivazione del Mes".