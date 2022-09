Mestre, spari in un centro commerciale: panico tra la folla, ferita la guardia

Mestre, sparatoria in un centro commerciale: panico e feriti. Fassino: "Città abbandonata da Brugnaro"

Spari, panico e agitazione al centro commerciale Le Porte di Mestre, dopo il tentativo di rapina a un furgone portavalori. Secondo quanto riferiscono fonti investigative, nel conflitto a fuoco sarebbero rimasti feriti uno dei banditi e il vigilantes che presidiava l'ex Auchan.

Immediato il commento di Piero Fassino, candidato alla Camera dei Deputati per il collegio di Venezia, Treviso e Belluno che ha affermato: "L'episodio di stamattina dimostra ancora una volta quanto, a Mestre, sia necessario un piano per la sicurezza serio, che vada oltre gli spot di questi ultimi anni. Mestre ormai è prigioniera di fenomeni di spaccio ed episodi di microcriminalità, per non parlare del degrado e dell'abbandono in cui versano molti settori della città".

"Molti cittadini mi segnalano in questi giorni profondo disagio. Mestre ha enormi potenzialità di sviluppo, dall'industria al terziario. Eppure risulta abbandonata dalla Giunta Brugnaro che oltre alle politiche di 'chiacchiere e distintivo' per Mestre ha fatto poco o nulla", ha concluso Fassino.