Meteo, da venerdì torna Lucifero: nuovo caldo africano sul Paese

L'anticiclone africano Lucifero sta per tornare. Da venerdi', ma soprattutto nel fine settimana, riportera' l'Italia a soffrire il gran caldo. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che e' in atto un rimescolamento dell'aria grazie ai venti di Maestrale e Bora che entro mercoledi' soffieranno su tutto il Paese. Le temperature misureranno valori addirittura sotto la media del periodo, e saranno poche le citta' che riusciranno a superare la soglia dei 30 C durante le ore piu' calde.

Dopo questa parentesi di caldo meno asfissiante, l'anticiclone Lucifero e' pronto ad avvolgere nuovamente il Paese. Sara' nel corso del weekend che la sua presenza provochera' un repentino aumento delle temperature massime che torneranno a misurare 33-36 gradi soprattutto al Centro-Nord e in citta' come Bologna, Padova, Milano, Firenze e Roma. Sia sabato e sia domenica il sole sara' prevalente e il cielo praticamente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutte le regioni.

Nel dettaglio, mercoledi' 18. Al nord: soleggiato. Al centro: qualche precipitazione sui rilievi abruzzesi e laziali. Al sud: temporali pomeridiani sugli Appennini. Giovedi' 19. Al nord: cielo spesso molto nuvoloso o localmente coperto. Al centro: soleggiato, possibili brevi rovesci tra frusinate e aquilano. Al sud: molte nubi sugli Appennini, locali precipitazioni, sole altrove. Venerdi' 20. Al nord: a tratti molto nuvoloso. Al centro: lievemente instabile tra frusinate e aquilano. Al sud: qualche temporale sugli Appennini. Weekend soleggiato e caldo.