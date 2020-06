Meteo, forti grandinate in arrivo: dove e quando. Poi esplode il caldo con afa

Meteo: grandine di forte intensità in arrivo, poi esplode il caldo

Come ogni estate che si rispetti, il caldo degli ultimi giorni sarà spezzato da forti temporali seguiti, in alcune zone, da grandinate intense. Poi esploderà di nuovo il caldo. le temperature saliranno sempre di più fino a toccare i 38°C.

Meteo, forti grandinate in arrivo: ecco dove e quando

Un vortice ciclonico si avvicinerà nelle prossime ore all'Italia portando temporali inizialmente su Sicilia orientale e Clabria. Durante la notte i rovesci potrebbero raggiungere i rilievi alpini, con fenomeni più intensi sulla pianura veneta e quella emiliano-romagnola.

A partire da giovedì il vortice si farà sentire ancora di più. I temporali aumenteranno sull’arco alpino e si scateneranno locali grandinate. La grandine interesserà le medio/alte pianure di Lombardia, Veneto e Piemonte orientale. A causa del calore accumulatosi durante il giorno, i fenomeni potranno risultare di forte intensità.

Sul resto dell'Italia prevarranno invece sole e caldo.

Meteo weekend: scoppia il caldo

A partire da venerdì il bel tempo tornerà su tutta l'Italia e le temperature saliranno sempre di più. Sono previsti solo alcuni temporali sulle Alpi.

A causa di un anticiclone sub-tropicale, i termometri registreranno temperature oltre la media stagionale. Nel corso del weekend e all’inizio della prossima settimana le massime toccheranno punte di 36°C al Nord (Emilia), 35°C al Centro (Toscana) e 37-38°C al Sud, in particolare in Puglia e in Sicilia.