"Mi disse ‘ho avuto paura di Filippo’", la confessione dell'amica di Giulia

Giulia Cecchettin, sempre più tasselli a provare l'ossessione insana di Filippo Turetta. Video-testimonianza a "Chi l'ha visto?"

Continua a ingrossarsi la lista di prove e testimonianze delle avvisaglie del sentimento tossico che Filippo Turetta nutriva nei confronti di Giulia. L'ultima di queste, solo in ordine di tempo, è quella di un'amica di Giulia, che ha rilasciato una video intervista alla trasmissione "Chi l'ha visto?" riferendo come "Alcuni giorni prima del 3 novembre, al nuovo rifiuto di tornare insieme, Filippo aveva reagito sbattendo le mani con violenza sul tavolo in una gelateria di Padova”.

La stessa Giulia, a seguito di quel gesto di rabbia spropositata, si confidò con la sua amica ammettendo: "Mi disse ‘ho avuto paura di Filippo’, per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone".

Ma non è tutto, a quella sensazione di terrore si è unito poi il racconto - riportato in un altro messaggio su Whatsapp in cui Cecchettin aggiungeva altri dettagli nello sfogo all'amica: "Mi ha detto cose del tipo: "Perché mi fai questo? Perchè sei così cattiva, sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa. Se la cosa succede davvero niente sarà più come prima". Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi.

Purtroppo la conseguenza più estrema, espressione del controllo morboso che covava la mente di Filippo, andava molto oltre l'eventualità di porre fine alla loro relazione, come presumeva Giulia Cecchettin al termine di questa conversazione.