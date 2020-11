Migranti, 20 morti dopo un naufragio al largo della Libia

Sono almeno 20 i morti in un naufragio avvenuto al largo della Libia, che oggi ne ha visto un altro in cui sono morte almeno 74 persone. A riferire di quest'ultimo evento e' stata Msf, che sulle terraferma ha raccolto a Sorman, sulla terraferma libica, le testimonianze di tre donne, definite in un tweet "uniche sopravvissute" e in "stato di shock". "Hanno visto i loro cari sparire nelle onde - si legge nel tweet . morire di fronte ai loro occhi".

L'imbarcazione naufragata potrebbe essere una di quelle segnalate da Alarm Phone oltre 48 ore fa.La ong aveva pubblicato l'ultima posizione Gps della barca, a bordo della quale si trova una ventina di persone, e indicato che era alla deriva. Poi i contatti si erano interrotti e Alarm Phone aveva chiesto pubblicamente a Frontex di avviare una ricerca aerea dei "dispersi". la ong sta "tentando di verificare" se si tratti della stessa imbarcazione di cui raccontano i sopravvissuti a Msf.