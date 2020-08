Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese

Tre le persone disperse in seguito all'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno di oggi su una imbarcazione di migranti al largo della costa crotonese, in localita' Praialonga. Si tratta dell'imbarcazione approdato questa mattina sulla spiaggia di Sellia Marina, nel Catanzarese, e che in quel momento era diretta al porto di Crotone scortata da una nave del Roan della Guardia di finanza.

Proprio mentre i migranti venivano trasbordati sulla nave militare e' avvenuta l'esplosione. Le persone finite in acqua sono state soccorse dai mezzi navali della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto e condotte al vicino porto di Le Castella dove sono state prese in carico dalle numerose ambulanze del 118 presenti sulle banchine. Tre migranti sono apparsi subito in gravissime condizioni, uno dei quali trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro, altri due a quello di Crotone. Feriti anche due militari della Guardia di finanza, uno dei quali a causa dell'onda d'urto provocata dall'esplosione ha riportato la frattura di una gamba. Secondo prime testimonianze a trarlo in salvo sarebbero stati alcuni degli stessi migranti finiti in acqua. L'altro finanziere ha riportato invece diverse ustioni. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Crotone.