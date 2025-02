Ai domiciliari il tesoriere del Pd in Campania. Nel mirino duemila permessi di soggiorno irregolari

Click day per migranti, scoppia il caso dei permessi di soggiorno irregolari

La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e individuato molteplici presunte operazioni illecite avvenute nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, dove l’organizzazione, che aveva il suo quartier generale a Capaccio, nel Cilento, avrebbe presentato una enorme quantità di istanze di nullaosta al lavoro per conto di cittadini extracomunitari, utilizzando i cosiddetti "click day", ovvero i giorni prestabiliti per la presentazione di domande di lavoro su tutto il territorio nazionale. C’è anche - riporta Il Corriere della Sera - il tesoriere del Pd campano, il commercialista Giuseppe Salvati, fra le trentasei persone arrestate ieri con l’accusa di far parte di una organizzazione che, attraverso false attestazioni di lavoro, corruzione di pubblici ufficiali e dietro pagamento da parte dei beneficiati, avrebbe consentito ad almeno duemila extracomunitari di ottenere titoli di ingresso in Italia o permessi di soggiorno ai quali non avrebbero avuto diritto.

Coinvolti pure 7 bengalesi, 3 indiani e 2 marocchini che avrebbero avuto il compito di fare da tramite tra i loro connazionali — interessati a trasferirsi o a un rinnovo del permesso di soggiorno — , e l’organizzazione. Sulla vicenda - prosegue Il Corriere - interviene la deputata di Fdi Imma Vietri: "Chissà se la segretaria Schlein romperà l’assordante silenzio dietro cui ha deciso di nascondersi da tempo rispetto alle vicende giudiziarie che coinvolgono più esponenti salernitani e campani del suo partito". Proprio per questo ruolo centrale per lo sviluppo delle attività illecite che vengono contestate all’organizzazione, Salvati è indagato, oltre che per falso e autoriciclaggio, anche per associazione per delinquere. Gli inquirenti lo ritengono infatti organico alla struttura.