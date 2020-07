Migranti, Lamorgese: “A lavoro per assicurare tamponi a tutti gli sbarcati“

MIGRANTI, LAMORGESE: "AL LAVORO PER ASSICURARE TAMPONI A TUTTI GLI SBARCATI"

"Si sta lavorando, sempre in collaborazione con la Regione Sicilia perassicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati. Analoga proceduraverrà adottata anche per coloro che arrivano in altre Regioni in modo da garantire la massima sicurezza per le comunità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo al Question Time sul tema degli sbarchi avvenuti nei mesi di emergenza Covid 19. "Desidero,innanzitutto assicurare che massima e costante è l'attenzione rivoltaalla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto inquelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte aglisbarchi - ha detto - Gli stranieri vengono sottoposti, al momentodell'arrivo, ai necessari accertamenti sanitari e alle misure diquarantena, al fine di prevenire il rischio di contagio". "Conparticolare riferimento a Lampedusa che, per la sua posizione geograficarisulta più esposta, sono stati eseguiti, dall'11 luglio, incollaborazione con la Regione Sicilia, 1.487 test sierologici - hariferito il ministro - In caso di esito positivo, viene effettuato iltampone come previsto dall'ordinanza del Presidente della RegioneSicilia n.28 del 14 luglio 2020".

MIGRANTI, LAMORGESE: "DUE NAVI SARANNO USATE PER QUARANTENA"

"Segnalo che sono in corso le procedure per individuare almeno due navi da destinare all'applicazione della misura della quarantena", ha anche aggiunto il ministro. Nelle scorse settimane, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, aveva chiesto con forza questa soluzione.

MIGRANTI, LAMORGESE: 'CONTROLLI PER NEUTRALIZZARE TENTATIVI DI FUGA'

"Nei luoghi dove viene effettuata la quarantena sono assicurate, altresì, lenecessarie misure di vigilanza, garantite anche attraverso l'impiego dimilitari dell'esercito e di unità di rinforzo delle Forze di polizia. Icontrolli messi in atto hanno anche l'obiettivo di neutralizzare itentativi di fuga, nella maggior parte dei casi tempestivamenterintracciati, in modo da assicurare l'effettività del periodo diquarantena", ha risposto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sui fatti che hanno riguardato le fughe dei migranti positivi da strutture destinate alla quarantena. "Per far fronte all'emergenza sanitaria i Prefettisono stati costantemente sollecitati ad adottare ogni iniziativa utile afine del contenimento della diffusione del virus nei centri, nonché amantenere, con le amministrazioni interessate, uno stretto raccordo alfine di individuare le soluzioni più idonee a prevenire eventuali disagiper le comunità locali", ha aggiunto.