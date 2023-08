Migranti, Lampedusa: altri 1500. "Ma nessuna emergenza". Accordo Tunisia-Libia

Migranti Lampedusa, circa 1500 arrivi. Sindaco: 'Macchina accoglienza funziona'

"Sull'isola di Lampedusa non c'è nessuna emergenza. L'arrivo dei migranti è gestito in maniera ottimale, con una macchina dell'accoglienza collaudata, grazie anche alla presenza della Croce Rossa nell'hotspot. Lampedusa convive con questa problematica dal 1988 e anche se negli ultimi mesi gli arrivi sono triplicati la macchina dei soccorsi e accoglienza funziona in maniera ottimale". Così il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, intervenendo a Sky sulla situazione di Lampedusa dove da ieri sera sono più di 1500 i migranti arrivati sull'isola.

"Ieri abbiamo trasferito 1000 persone e domani circa 1500 - dice - ma nonostante questi trasferimenti ci sono continui arrivi: è come svuotare il mare con un cucchiaino".

Migranti, sindaco Lampedusa: 'Questione da affrontare in maniera strutturale'

"Lo Stato, il governo, l'Europa devono affrontare la questione 'migranti' in maniera diversa, non come emergenza ma come una questione strutturale". Così il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino intervenendo su Sky, dopo l'ennesimo naufragio di ieri nel Canale di Sicilia. "Abbiamo chiesto che l'isola funga da base da transito e che ci sia una nave umanitaria dedicata ai trasferimenti che faccia la spola tra Lampedusa e Porto Empedocle ma ancora tarda ad arrivare - aggiunge - abbiamo chiesto certezze sul costo di smaltimento dei rifiuti e sulla questione dei barchini che rimangono abbandonati in mare o sul nostro territorio, ma ancora niente. E anche dall'Europa non abbiamo risposte strutturali: si parla di cambiare il regolamento di Dublino, di canali umanitari ma ancora non vediamo nulla di quello che è stato annunciato".

Migranti, sindaco Lampedusa: 'Da governo e Europa più sensibilità, gesto forte per isola'

"Da un anno mi trovo al bivio tra le esigenze umanitarie dei migranti e le richieste di diritti e di opportunità della mia popolazione che convive con un disagio e a volte ne esce anche mediaticamente distrutta. Sul territorio non c'è un'emergenza ma purtroppo questo ruolo involontario di 'Porta d'Europa' ci crea dei danni che sono enormi a livello di immagine. Vorrei che il governo italiano e l'Europa fossero più sensibili nei confronti di questo territorio e facessero un gesto forte nei confronti dei lampedusani. Siamo un popolo che deve essere aiutato con norme strutturali". Così il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino intervenendo a Sky.

Migranti: 55 soccorsi da Ocean Viking, anche 5 donne e 12 minori

Nuovo soccorso nel Mediterraneo per l'Ocean Viking. "Dopo aver assistito ieri all'intercettazione di un’imbarcazione con circa 20 persone a bordo da parte della Guardia Costiera libica - spiegano da Sos Mediterranee -, oggi abbiamo salvato 55 persone, tra cui 5 donne e 12 minori non accompagnati, da un’imbarcazione sovraffollata avvistata con il binocolo".

Migranti, accordo tra Tunisia e Libia per accoglienza gruppo bloccato alla frontiera

Tunisia e Libia hanno annunciato oggi un'intesa sui migranti bloccati - secondo alcune fonti da oltre un mese - nei pressi del posto di frontiera di Ras Jedir. Durante un incontro tra i ministri dell'Interno dei due paesi a Tunisi ieri, "ci siamo messi d'accordo per dividerci i gruppi presenti alla frontiera", ha reso noto un portavoce del ministero tunisino, Faker Bouzghaya.

Secondo fonti delle agenzie umanitarie negli ultimi giorni sul posto erano ancora presenti tre gruppi per un totale di 300 migranti originari dell'Africa subsahariana, bloccati in condizioni molto precarie su una striscia di terra che costeggia il mare, nella zona di Ras Jedir. "La Tunisia si occuperà dell'accoglienza di un gruppo di 76 uomini, 42 donne e 8 bambini", secondo il portavoce. Ad annunciare per primo la conclusione di un accordo bilaterale "per una soluzione consensuale allo scopo di mettere fine alla crisi degli irregolari bloccati nella zona di confine" era stato il ministero dell'Interno libico. Da parte tunisina, con un comunicato ufficiale è stato annunciato che il ministro tunisino Kamel Feki ha ricevuto il suo omologo libico Imed Trabelsi. E' stata quindi sottolineata la necessità di un "coordinamento degli sforzi per trovare soluzioni che tengano conto degli interessi dei due paesi". L'intesa prevede che i libici offrano accoglienza al resto dei migranti bloccati, circa 150.

Migranti, 41 soccorsi da Mare*Go a Lampedusa. Ong ‘altri 42 attendono da ore’

Quarantuno persone sono state tratte in salvo ieri sera dall’equipaggio dell’ong Mare*Go e affidate a una motovedetta della Guardia costiera che le ha condotte a Lampedusa. Nella notte l’equipaggio della nave umanitaria ha avvistato altre sue carrette del mare: un piccolo gommone con 6 persone a bordo e senza motore funzionante e un barchino in ferro con 36 migranti. “Aspettiamo da ore l'arrivo di un assetto della Guardia costiera italiana, ma sembra che nessun assetto sia disponibile - dicono dall’ong -. Perché l'Italia non ha mezzi sufficienti per i soccorsi in mare, ma li dona alla cosiddetta Guardia costiera della Libia per orchestrare i respingimenti?”.