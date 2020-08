Migranti, sbarchi e trasferimenti a Lampedusa: ira del sindaco

Altri cinque sbarchi a Lampedusa. Sono poco piu' di 130, secondo quanto riferisce lo stesso sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, i migranti arrivati durante la notte fra Cala Pisana e Cala Creta a bordo di due barconi. Altri tre, secondo fonti della questura, sono arrivati in ordine sparso sull'isola per un totale di circa 200 migranti approdati. Intanto un gruppo di 84 e' stato imbarcato sul traghetto di linea che arrivera' stasera a Porto Empedocle. L'obiettivo e' di trasferire oggi tra le 200 e le 300 persone.

L'hotspot di contrada Imbriacola, dopo la raffica di approdi di ieri sera, ha superato, infatti, il tetto delle 700 presenze a fronte di una capienza massima prevista di 192 ospiti. In giornata, secondo quanto riferiscono fonti della prefettura di Agrigento, via un altro centinaio di migranti verso strutture di Piemonte Calabria e Campobasso. "Il governo - dice all'AGI il sindaco Toto' Martello - continua ad affrontare il problema come se fosse una situazione ordinaria, mentre il presidente del consiglio dovrebbe assumersi la responsabilita' di quanto accade, anziche' fare orecchie da mercante di fronte alla nostra richiesta di dichiarare lo stato d'emergenza".