Minacce di morte a Mara Carfagna, recapitata una busta con proiettile

Mara Carfagna, busta con minacce di morte e proiettile alla ministra per il Sud e la coesione territoriale

Una busta con minacce di morte e un proiettile indirizzata a Mara Carfagna. La voce, che girava da alcuni giorni senza riscontri, ha trovato conferma nel racconto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli, attualmente in carcere, con amici e parlamentari, pubblicato su Linkiesta.

Il ministro per il Sud e la coesione territoriale è infatti tra i destinatari delle lettere-appello di Pittelli. La missiva arrivata alla segreteria di Carfagna alla Camera sarebbe stata aperta e vagliata dalla sicurezza in virtù di misure di sorveglianza molto stringenti" messe in atto per la "specifica esposizione al rischio" del ministro azzurro: pochi giorni prima infatti, scrive Linkiesta, all'indirizzo di Carfagna "è stata recapitata una busta contenente minacce di morte con un proiettile".

Minacce a Carfagna, Di Maio: atti vigliacchi

"Massima solidarietà alla ministra Mara Carfagna per le vili minacce ricevute. Conosco Mara e sono certo che questi atti vigliacchi non fermeranno il suo lavoro al Ministero per il Sud". Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Minacce a Carfagna, Marin (CI): gesto grave quanto ignobile

In una nota è intervenuto anche il capogruppo alla Camera e cofondatore di Coraggio Italia Marco Marin. "Desidero esprimere la piena solidarietà mia e del Gruppo di Coraggio Italia della Camera dei Deputati al ministro Mara Carfagna, vittima di un gesto grave quanto ignobile".

"Sono sicuro che le forze dell’ordine rintracceranno al più presto gli esecutori di questo vile gesto. Come sono altrettanto sicuro che Mara Carfagna non si farà intimidire e continuerà il suo lavoro con lo stesso impegno di sempre".

Minacce a Carfagna, Gelmini: solidarietà al ministro, fatti da condannare

“Solidarietà al ministro Carfagna, destinataria di una busta contenente un proiettile e gravissime minacce di morte. Le intimidazioni e la violenza anche verbale vanno condannate con decisione: non ci può essere spazio per chi assume comportamenti deplorevoli e antidemocratici. Un abbraccio a Mara”. Così la ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini.