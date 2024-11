Minacce di morte all'ex star di Avanti un Altro Sophie Codegoni, l'influencer Alessandro Basciano interrogato per tre ore

L'interrogatorio di garanzia di Alessandro Basciano, l'influencer di 35 anni arrestato il 22 novembre per atti di stalking nei confronti della sua ex fidanzata, Sophie Codegoni, si è protratto per oltre tre ore.

Alle 10.30, l'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo, giungendo nel carcere, ha evidenziato che il suo cliente “farà valere le proprie ragioni” di fronte alla giudice per le indagini preliminari Anna Magelli. Successivamente, ha chiarito che «Alessandro ha ribadito la sua estraneità ai fatti» imputati. “È stupito di trovarsi in questa situazione”. Ha poi criticato l'eco dell'arresto: “È stato ucciso da un processo mediatico”.

Inoltre, ha affermato: “È stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso - ha enfatizzato l'avvocato -. Ha risposto per tre ore al magistrato e ha fornito la sua versione dei fatti e le prove a sostegno di quanto realmente successo. Sono fiducioso nel lavoro della magistratura e che presto ci saranno delle novità significative”.

L'accusa nei confronti dell'uomo è quella di stalking nei confronti della sua ex compagna. A lui vengono attribuiti insulti continui, minacce di morte e violenze anche in luoghi pubblici e sul posto di lavoro, oltre a pedinamenti e un monitoraggio quasi ossessivo, con tra le 50 e le 60 telefonate e videochiamate in un solo giorno.

La relazione tra i due, nata durante il loro periodo nel Grande Fratello vip, era rapidamente avanzata verso la convivenza, una proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e la nascita di una figlia, per poi deteriorarsi con difficoltà e litigi che, dopo varie altalene emotive, hanno spinto lei a presentare denuncia nel dicembre del 2023.