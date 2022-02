Minorenne violentata da un compagno di classe, arrestato un 15enne

Reggio Emilia, minorenne violentata dal "branco". Arrestato un 15enne, suo compagno di classe, e indagati altri due

Un 15enne di Reggio Emilia e' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Indagati anche altri due minorenni che, secondo la Procura, avrebbero avuto rapporti con la ragazza.

A riportare la notizia e' la stampa locale. Il gup del tribunale dei minori di Bologna, dopo aver convalidato il fermo del ragazzo incensurato, ha accolto la richiesta dei domiciliari avanzata dall'avvocato difensore Giacomo Fornaciari. I fatti sarebbero accaduti dopo un festino a base di bevande alcoliche di ritorno da uno sciopero di scuola.

Minorenne violentata dai compagni venerdì pomeriggio

I fatti risalgono a venerdì mattina quando in seguito a uno sciopero a scuola 5 compagni di classe (tre ragazzi, e due ragazze) decidono di comprare bevande alcoliche, e dirigersi nell’appartamento di uno di loro per fare una sorta di festino. Una delle ragazze poi nel primo pomeriggio è tornata a casa, mentre l’altra resta con i tre compagni, che avrebbero abusato di lei ubriaca. La ragazza sotto choc intorno alle 15, ha chiamato la sorella per dare l’allarme ai carabinieri e denunciare quanto subito.