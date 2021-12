Monte Bianco, altro che Capodanno sulla neve: in arrivo picchi di 15 gradi

Alpi, sul Monte Bianco arriva l'estate: da Capodanno al 3 gennaio caldo record e temperature miti

Caldo record, temperature tra i 14 e i 15 gradi a 1.500 metri d'altitudine, si sfiorerà lo zero termico solo sopra i 3.500 metri e niente gelate di notte, con il rischio annesso di pericolose valanghe: sulle Alpi, in particolare sul Monte Bianco, sta arrivando l'estate. Un clima del tutto tropicale si abbatterà sulle località alpine da Capodanno fino al 3 gennaio. A lanciare l'allarme è Méteo Chamonix, il servizio di informazioni meteorologiche del versante francese del Bianco, riportato dal Messaggero.

"Confermo i bollettini. Un anticiclone tropicale che si è formato sul Marocco, e che è già arrivato sulla Spagna, nelle prossime ore raggiungerà le Alpi. Forse il caldo sarà ancora più forte del previsto", spiega al quotidiano romano Luca Mercalli, metereologo torinese e volto noto della televisione. In realtà le ondate di caldo anomale sono sempre esiste anche in queste zone alpine.

Ad esempio, nel 2015 dalle Dolomiti alla Valle d’Aosta non è stato possibile “sparare” neve artificiale sulle piste da sci a causa delle temperature troppo alte. Tutto vero. Ma "questo è un fenomeno diverso", sottolinea Mercalli. "Temperature così alte, sulle Alpi, sono un segno del cambiamento climatico, conclude il noto metereologo torinese.

Tutto questo per l’industria della neve valdostana e del resto dell’arco alpino potrebbe essere un duro colpo. Non bastano infatti le paure crescenti sulla variante Omicron e il boom di disdette legate all'aumento dei casi di positività al Covid-19, ora anche le alte temperature, che potrebbero raggiungere picchi ben oltre le medie stagionali, alimentano preoccupazioni: masse di ghiaccio instabili potrebbero rischiare di precipitare a valle, mettendo in pericolo addetti ai lavori e turisti.