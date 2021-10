Morisi, isolato un contatto sul telefono: si indaga per trovare il pusher

"I festini non sono un reato , non e' una vicenda penale. Sono un fatto privato che ha che fare con la propria coscienza. I processi morali non si fanno sui giornali. Se dovessi ripagare Morisi con la stessa moneta dovrei fare l'odio come loro ma io sono diverso". Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Elisa Calessi presentando 'Controcorrente' a Modena. Incassata la difesa del leader di Italia Viva, su Morisi però continua a muoversi la magistratura, che ora allarga la sua azione per individuare il pusher.

La giustizia lavora per scoprire l'identità del pusher di Morisi

"Tra i contatti telefonici dell’ex guru della comunicazione social di Matteo Salvini, infatti, gli investigatori hanno isolato il numero di una persona che potrebbe essere il pusher di Morisi", spiega Repubblica. "L’uomo o la donna che gli hanno dato lo stupefacente che ha eccitato e alimentato il festino del 14 agosto scorso", quando è stata ritrovata cocaina. "Sui piatti di ceramica e in una bustina nascosta dentro a un libro verde. Modiche quantità, certo, ma era ciò che restava dopo almeno dodici ore di consumo. E soprattutto, stando a quanto raccontano i vicini, non erano certo la prima volta".