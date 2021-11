Morta nonna Peppina, addio alla donna simbolo del terremoto nelle Marche

Morta nonna Peppina, ci lascia un simbolo del terremoto nel Centro Italia del 2016. Aveva 98 anni

Se ne va, a una settimana dal suo 99esimo compleanno, nonna Peppina. La donna simbolo del terremoto nelle Marche, al secolo Giuseppa Fattori, era diventata il simbolo dei terremotati dopo essere stata sfrattata dalla sua casetta provvisoria in legno, dichiarata abusiva. La vicenda aveva commosso l'Italia intera, tanto da mobilitare anche nomi come Sgarbi e Salvini.

Nonna Peppina era stata anche nominata Commendatore della Repubblica dal Presidente Mattarella. E, nell’occasione, dichiarò un po' imbarazzata: “Non so se me lo merito, ma sono tanto contenta. Non mi aspettavo niente e la vita mi ha dato veramente tanto. Sono grata. Dedico questo riconoscimento a mio marito Gaspare, detto Rino, che non c’è più da tredici anni". Il funerale di Nonna Peppina sarà celebrato domani, sabato 20 novembre alle ore 15 a Fiastra, in provincia di Macerata.