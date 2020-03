Morta senatrice Deledda. Le Iene e la Lega l'accusavano di fare la furba.VIDEO

La senatrice sarda del M5s Vittoria Bogo Deledda è morta dopo una lunga malattia. Aveva 53 anni ed era stata eletta nel 2018 nel collegio uninominale Sassari-Olbia. A dare la notizia è stato il deputato e referente M5s per la Sardegna Alberto Manca. “Perdiamo oggi”, si legge su Facebook, “una persona estremamente sensibile, dalla grande capacità d’ascolto, una donna curiosa ed appassionata della cultura”. Nel 2018, la senatrice fu accusata da Filippo Roma, inviato de Le Iene, di essersi comportata in modo 'furbesco' e opportunistico. Si legge sulla rete il commento, presumibilmente di un attivista 5 Stelle, che dice:





"Il 9 Aprile 2018 Filippo Roma (Le Iene) accusava la senatrice del M5S Deledda di essersi messa in mutua per seguire la campagna elettorale - e continua - È morta oggi di tumore la senatrice sarda del M5S, Vittoria Bogo Deledda, dopo una lunga battaglia contro il male, perculata dalle Iene - e aggiunge - fece un servizio dove la accusava di aver fatto la furba con la storia del tumore" conclude. Ma anche la Lega la prese di mira, proprio nei giorni in cui il partito di Salvini e il Movimento 5 Stelle trattavano per la formazione del governo.





IL VIDEO DE LE IENE SULLA SENATRICE DELEDDA