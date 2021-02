Morte del carabiniere Vittorio Iacovacci, il cordoglio del Co.Ce.R.

Questa mattina si sono svolti i funerali di Stato che hanno reso gli onori al Carabiniere Vittorio Iacovacci effettivo al 13° Reggimento «Friuli Venezia Giulia» con sede a Gorizia e all’Ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio.



Un giovane specialista dell’Arma, amato e stimato da tutti per le sue doti umane e professionali caduto nell’adempimento del dovere in un territorio straniero lontano e difficile ove da pochi mesi era stato chiamato a svolgere servizio di scorta e sicurezza all’Ambasciatore, anch’egli vittima, insieme al suo autista Mustapha Milambo, del vile attentato che in pochi istanti ha stroncato tre vite, sconvolto la serenità di due nazioni e quella dei loro cari.



Il Co.Ce.R., unendosi allo straziante dolore che ha colpito profondamente i familiari del caro fratello Vittorio, l’Arma e tutti gli Italiani, chiede alle Autorità Governative e Militari il massimo impegno affinché emerga presto la verità; quella verità che auspichiamo sia in grado di chiarire ogni aspetto dell’oscura vicenda.



I nostri eroi “silenziosi” che compiono incessantemente il loro dovere per difendere l’Italia e trasmettere la pace in Paesi lontani e a rischio, non dovranno mai essere dimenticati così come tutte le vittime del dovere; a tal proposito ci stringhiamo intorno ai familiari del graduato Massimiliano Tona, effettivo presso la Squadra Motociclisti del Radiomobile di Modena, che ha perso la vita durante un tragico incidente avvenuto nella mattinata di ieri mentre espletava servizio di pattuglia in sella alla moto.



La memoria di questi valorosi uomini deve entrare nella cultura della nostra società, solo così il loro sacrificio, come quello del fratello Vittorio, sarà d’esempio per le attuali generazioni e quelle future.



Grazie Vittorio!!! ...la missione non è terminata perché il tuo sacrificio continuerà a vivere per sempre nei nostri cuori insieme a quello di tanti eroi spesso dimenticati!!!