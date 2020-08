Morti 5 giovani in una scarpata nel cuneese. Erano in 9 su macchina da 6

Fuoristrada nel Cuneese, erano in 9 su auto da sei

Era omologato per sei persone il fuoristrada caduto in una scarpata nel Cuneese causando la morte di cinque giorni. A bordo del mezzo pero' se ne trovavano nove. E' quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto con vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino.

Marco Appendino di 24 anni, i fratelli Nicolo' ed Elia Martini, di 17 e 11 anni, Camilla Bessone di 16 anni e Samuele Gribaudo di 14 anni. Sono i nomi delle cinque vittime dell'incidente stradale avvenuto nella notte in una strada di montagna di Castelmagno, nel Cuneese. Altri quattro ragazzi sono rimasti feriti, due di 24 e 17 anni in modo grave sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Cto di Torino e al Santa Croce di Cuneo. In nove viaggiavano a bordo di un Land Rover che e' precipitato in un dirupo, senza che vi siano altri mezzi coinvolti. L'incidente e' avvenuto dopo mezzanotte in una strada di montagna a oltre mille metri di altitudine, in localita' Alpe Chastlar.

Tragico incidente stradale nella notte nel Cuneese, in Valle Grana, nel comune di Castelmagno, lungo la strada che porta al monte Crocette in prossimita' del rifugio Maraman. Un solo veicolo coinvolto, una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo.

Il mezzo e' finito fuori strada con un volo di circa 200 metri. Terribile il bilancio: 5 morti, tutti giovanissimi, e 4 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Deceduto il 24enne alla guida. Gli altri morti sono ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Sarebbero tutti della provincia di Cuneo. Massiccio l'intervento dei soccorsi, durati diverse ore.

Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, il soccorso alpino e i carabinieri. Le salme dei ragazzi sono state composte all'obitorio di Cuneo