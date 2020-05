Morto Alberto Alesina, l'economista che conquistò Harvard

E' morto l'economista Alberto Alesina. Ne da' notizia l'Istituto Bruno Leoni su Twitter. Insegnava alla Harvard University. Alesina, firma del Corriere della Sera, è morto a 63 anni per un attacco cardiaco mentre faceva hiking negli Stati Uniti. Lo riporta il sito del quotidiano di via Solferino.

Alesina aveva diretto dal 2003 al 2006 il dipartimento economico a Harvard. Nato a Broni, in provincia di Pavia, nell'aprile del 1957, ricorda il sito del "Corriere" si era laureato all'università Bocconi nel 1981 e aveva poi ottenuto nel 1986 il dottorato di ricerca in economia (PhD) ad Harvard, dove è rimasto costruendo l'intera carriera. Alesina, a cui non piaceva l'euro, è considerato uno dei maggiori esperti di politica economica.