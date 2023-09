Morto Fernando Botero, addio all'artista colombiano: aveva 91 anni

È morto Botero, addio al pittore e scultore colombiano

Lutto nel mondo dell'arte internazionale. Il pittore e scultore colombiano Fernando Botero, considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano, è morto oggi all'età di 91 anni. Lo conferma il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti del ministero della Cultura e spiegando che il pittore delle figure rotonde, nato a Medellin, si è spento nella sua casa di Montecarlo.

In un primo momento il quotidiano parlava di un ricovero in una clinica di Pietrasanta, in Versilia, dove trascorreva molto tempo. Ma successivamente è stato chiarito che l'artista era stato ricoverato per una sospetta polmonite e poi era tornato a casa. Sua figlia Lina Botero, parlando a Caracol Radio, ha spiegato che è morto questa mattina nel Principato di Monaco: "Era in pessime condizioni di salute da cinque giorni perché aveva contratto una polmonite", ha detto.

"È morto all'età di 91 anni, ha avuto una vita straordinaria e se n'è andato al momento giusto", ha detto sconvolta la figlia, che lo ha ricordato come una persona "che ha dedicato la vita al suo Paese, che è stato oggetto della sua opera artistica".

È morto Botero, l'artista colombiano aveva 91 anni. Ecco la sua mostra "Via Crucis" a Roma nel 2016