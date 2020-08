Napoli, 88enne spara ai figli disabili: "Nessuno mi aiuta"

A Napoli, nel quartiere Soccavo si è consumata una tragedia familiare. Un uomo di 88 anni ha sparato ai suoi due figli disabili e alla moglie per disperazione. "Non ce la facevo più a tirare avanti all’idea che Ivan e Francesco continuassero a stare così male – ha confessato ai poliziotti, al momento dell'arresto. Giuseppe Pecora ha ucciso a colpi di pistola il figlio minore, Ivan, 47 anni, portatore di un grave handicap e ferito al braccio destro Francesco, 51 anni, affetto da un’invalidità meno accentuata del fratello. Non solo. Ha sparato anche alla moglie, 75 anni, rimasta fortunatamente illesa.