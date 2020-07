Napoli, condannati i due fratelli che spararono alla piccola Noemi

I fratelli Armando e Antonio Del Re, ritenuti gli esecutori materiali dell’agguato che il 3 maggio di un anno fa in piazza Nazionale a Napoli ferì in modo grave una bambina di 4 anni, Noemi, sono stati condannati.

Armando, l'uomo che materialmente sparò, deve scontare una pena per 18 anni, il secondo sarà in carcere per 14 anni.

Napoli, sparatoria del 3 maggio 2019

Armando Del Re, accompagnato in scooter da Antonio, sparò nel tentativo di uccidere un esponente di clan rivale, Salvatore Nurcato, ma colpì la bambina, tuttora costretta a fare ricorso a cure e terapie, e la nonna della piccola, ferita al gluteo.

I genitori di Noemi si sono costituti parte civile, assistiti dall’avvocato Vincenza Rando. Accanto a loro c’è anche l’associazione antimafia Libera. Anche il Comune è parte civile.