Napoli, mamme spingono le figlie a picchiarsi e fanno il video su TikTok.VIDEO

Sta facendo il giro dei social il video choc, pubblicato su TikTok e poi spopolato su tutti i social, di due mamme napoletane che filmano le loro figlie incitandole a picchiarsi. Nel video è possibile vedere le bambine, di circa sei anni, che si azzuffano su consiglio delle due donne, le quali fanno il tifo perchè la propria figlia risulti "vincitrice" di questo vergognoso gioco.

Il video è stato rilanciato, per dargli la giusta rilevanza mediatica, dal conduttore radiofonico Gianni Simioli il quale ha espresso tutto il suo sdegno con queste parole: "Che gioco è questo che state insegnando (tramandando?) alle vostre bambine? Siamo consapevoli che ognuno a casa sua può fare ciò che vuole e divertirsi come gli è più congeniale, ma, allo stesso tempo, ci preoccupa non poco immaginare cosa potrebbe diventare la parola “gioco” per queste piccole donne di oggi, grandi donne di domani”.