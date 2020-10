Napoli,spari in una rapina: morto 17enne. Arrestato figlio di Genny 'a carogna

E' di un morto e un ferito il bilancio di una rapina tentata e finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a Napoli. Secondo quanto si e' appreso, il rapinatore morto era un minorenne, aveva 17 anni ed era del quartiere di Forcella. Il fatto e' accaduto alle 4.30 di stamane. In due hanno affiancato altri due ragazzi a piedi nella zona tra via Duomo e via Marina, probabilmente per portare via cellulari e denaro. In quel momento passavano degli agenti in borghese e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco in cui i poliziotti avrebbero risposto a spari dei rapinatori. Quello ferito e' piantonato in ospedale.

Nella prima ricostruzione della polizia di quanto accaduto nelle prime ore del mattino, in via Duomo, nei pressi della zona portuale, un equipaggio dei Falchi e' intervenuto nel corso di una rapina a mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Nel corso dell''azione, uno dei due rapinatori, un 17 enne, e' rimasto ucciso mentre l'altro, un 18enne, e' stato arrestato. L'arma utilizzata per la rapina e' stata sequestrata.

Rapina Napoli: arrestato figlio 'Genny 'a carogna'

Il ragazzo di 18 anni ferito arrestato dopo un conflitto a fuoco tra due giovani rapinatori e la polizia a Napoli e' Ciro De Tommaso, 18 anni, figlio di Gennaro, detto Genny, conosciuto come 'Genny 'a carogna', il capo ultra' che il 3 maggio 2014 tratto' con dirigenti del Napoli l'avvio della match Napoli-Fiorentina all'Olimpico dopo lo scontro tra tifosi violenti che aveva generato il ferimento grave di un napoletano, Ciro Esposito, poi deceduto. Lo apprende l'AGI da fonti giudiziarie. Gennaro De Tommaso e' figlio di Ciro De Tommaso, ritenuto affiliato al clan camorristico del Rione Sanita' dei Misso. La sua leadership nel tifo organizzato del San Paolo era iniziata dapprima come capo del gruppo dei 'Mastiffs', e successivamente alla guida dell'intera curva A del San Paolo. L'uomo e' stato arrestato per traffico di droga e successivamente condannato a 16 anni, ridotti poi in Appello a 7 dopo la sua scelta di collaborare con la giustizia.