Nasce lo yacht a vela più grande del mondo, firmato Orient Express Silenseas

Lo yacht a vela più grande al mondo navigherà con un progetto tecnologico e green noto come SolidSail

È previsto per il 2026 l’esordio della barca a vela più grande al mondo, firmata Orient Express Silenseas. A 140 anni dal lancio dei suoi primi treni di lusso il marchio continua a sviluppare nuovi modi per viaggiare.

Frutto di una partnership tra la multinazionale dell’accoglienza alberghiera francese Accor e l’azienda cantieristica Chantiers de l’Atlantique, l’imbarcazione sarà lunga 220 metri e disporrà di 54 suite di 70 metri quadrati in media, tra cui una suite presidenziale di 1.415 metri quadrati con una terrazza privata di 530 metri quadrati, 2 piscine, 2 ristoranti e uno speakeasy bar. Orient Express Silenseas inviterà gli ospiti a vivere spettacoli all’interno di un Anfiteatro-Cabaret e vi sarà anche uno studio di registrazione privato.

Lo yacht a vela più grande al mondo navigherà con un progetto tecnologico noto come SolidSail: tre vele rigide con una superficie di 1.500 metri ciascuna saranno issate su un armo balestrato, con tre alberi inclinabili che raggiungono più di 100 metri di altezza, in grado di assicurare fino al 100% della propulsione in condizioni meteorologiche adeguate. Questa formula di propulsione ibrida combinerà l’energia eolica con un motore alimentato a gas naturale liquefatto (Lng) e prevede di utilizzare l’idrogeno verde una volta che la tecnologia sarà approvata per le navi passeggeri oceaniche, lanciando una nuova visione più ecologica dei viaggi in mare.

L’ultima impresa dei Chantiers de l’Atlantique sarà progettata dall’architetto Maxime d’Angeac, che si occuperà del layout e dell’arredamento degli interni, mentre la società di design Stirling Design International, si occuperà degli esterni. L’intero progetto sarà finanziato per il 70-80% da banche commerciali, mentre il resto sarà fornito da un consorzio di partner azionari in cui Accor deterrà una quota di minoranza.

"Chantiers de l’Atlantique è orgogliosa di inaugurare una nuova era nella cantieristica con Silenseas", ha dichiarato Laurent Castaing, AD di Chantiers de l’Atlantique. "Questo concetto, nato nei nostri uffici di progettazione nel 2018, è la quintessenza del nostro savoir-faire nei campi dell’architettura navale, della costruzione di scafi sofisticati e della progettazione di spazi lussuosi".

A ottobre 2022 anche i colossi Four Seasons e The Ritz-Carlton hanno rispettivamente lanciato Four Seasons Yacht e The Ritz-Carlton Yacht Collection, segnando il loro ingresso nel settore della nautica di lusso.