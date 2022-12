Natale, rabbia all'aeroporto di Palermo per il caro-voli

Natale 2022, scoppia la rabbia all'aeroporto di Palermo per il caro-voli

Il caro-voli per le feste natalizie, denunciato anche dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, continua a suscitare rabbia nei siciliani. Un gruppo di giovani dell’associazione “Nun si parti” ha fatto irruzione ieri pomeriggio, 12 dicembre, all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con striscioni, megafono e volantini, distribuiti ai passeggeri appena atterrati.

“Tornare in Sicilia ha dei costi proibitivi, che durante i periodi di festa diventano così alti da risultare inaccessibili per milioni di siciliani che vivono fuori dall’isola. Si tratta principalmente di giovani emigrati per studiare o lavorare fuori, che pagano a caro prezzo la possibilità di tornare per riabbracciare i propri cari”, ha spiegato uno degli animatori del movimento, Giovanni Castronovo.

Caro-voli, la protesta dei siciliani all'aeroporto di Palermo: "Impossibile tornare per Natale"

“Di fatto - aggiunge Castronovo - per i siciliani spostarsi agevolmente nei confini dello Stato non è un diritto, ma un lusso riservato a pochi. Chi non riesce a permettersi di pagare per dei voli costosissimi non ha il diritto di poter ritornare nella propria casa”. Solo a titolo di esempio, un biglietto di andata e ritorno da Bologna costa non meno di 300 euro, che diventano 400 euro se si parte da Milano, mentre per andare e tornare da Roma, durante le vacanze di Natale, un siciliano non può spendere meno di 522 euro.

“Invece di garantire la fuga dalla Sicilia per pochi spiccioli, si deve investire per permettere ai siciliani di restare, di avere un lavoro degno di essere chiamato tale, per creare le condizioni affinché gli 800.000 siciliani, che dalla Sicilia sono stati buttati fuori dalla fame e dalla miseria, di tornare e di restare qui”.