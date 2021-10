Ndrangheta: arrestato l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli

L'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, che si trovava agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta "Rinascita-Scott", è stato condotto in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, nel contesto dell'operazione "Malapigna".

L'indagine ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli di Gioia Tauro.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip Vincenza Bellini su richiesta della Dda di Reggio Calabria, è stata notificata all'avvocato nella sua abitazione dove Pitelli si trovava appunto agli arresti domiciliari.

Dopo le formalità di rito, l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli è stato trasferito nella casa circondariale.